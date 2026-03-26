26 марта ожидаются следующие события – Челябинск

26.03.2026, четверг

10:00 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

12:00 Челябинск – Финал всероссийской интеллектуальной игры для школьников «Русский мир» (Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, Свердловский пр., 59, театральный корпус)

13:00 Челябинск – Урок мужества «Герои Южного Урала»: встреча с Андреем Болтаевым (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал краеведения)

14:00 Челябинск – Индивидуальное консультирование юриста по общеправовым вопросам (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал правовой и деловой информации) (по записи)

14:00 Челябинск – Акция «Давайте Гоголя читать» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Практикум «Электронная почта» в рамках тренинга «Цифровая грамотность для пенсионеров: освоение смартфона» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Кружок «Импровизация» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

15:30 Челябинск – Традиционное чествование спортсменов – «Бал чемпионов» по результатам 2025 года (Гранд Отель «Видгоф», пр. Ленина, 26а, банкетный зал «Купол»)

16:30 Челябинск – «Финансовая грамотность населения»: индивидуальное консультирование населения сотрудниками отделения Уральского ГУ Центробанка по Челябинской области (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал правовой и деловой информации) (по записи)

16:30 Челябинск – Коллажный вечер «СПЕЙС-КОР» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:00 Челябинск – Встреча с психологом, арт-терапевтом (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

18:00 Челябинск – Встреча «Психология в кино» в рамках клуба любителей чтения и психологии «Ключ»: «Пролетая над гнездом кукушки» (кинорежиссер Милош Форман) (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр)

18:00 Челябинск – «Женская сила»: встреча клуба «Писатели вне рамок» посвящается произведениям о сильных женщинах (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, абонемент)

18:00 Челябинск – Театрализованный концерт «Место чудес» (ДК «Новосинеглазово», пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 7)

18:00 Челябинск – Встреча «Далекое близкое» в книжном клубе «Илья Репин» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

18:00 Челябинск – Встреча в клубе английского языка «SpeakFreely» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

18:30 Челябинск – «Русский по четвергам»: старт подготовительных курсов к Тотальному диктанту – 2026 (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал периодики)

