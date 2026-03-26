В челябинском микрорайоне «Парковый» появится новая дорога

В мэрии Челябинска заявили о скором начале строительства дороги по улице Клайна.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, дорога по улице Клайна в микрорайоне «Парковый» должна быть построена до 1 октября текущего года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Договор по результатам торгов уже заключен, победителем стало ООО «Капиталстрой».

По словам чиновников, на участке от улицы Академика Шмакова до Бейвеля должна появиться двухполосная проезжая часть с парковочными карманами и тротуары шириной от 2 до 4 метров.

Также подрядчику предстоит обустроить сети дождевой канализации и наружного освещения, необходимые примыкания и пересечения. Для безопасности пешеходов и автомобилистов на перекрестке улиц Бейвеля и Клайна обещают установить светофор.

«Строительство дороги по улице Клайна стало возможным после передачи под эти цели земельного участка, который находился в частной собственности. Процедура была завершена в конце прошлого года», – уточнили в пресс-службе мэрии.

Напомним, многоэтажки на улице Клайна были построены на рубеже 2010-2020-х годов. Однако дорогу к ним так и не проложили, ограничившись грунтовкой. В 2023 году после многочисленных жалоб жителей прокуратура потребовала привести проезжую часть в соответствие действующим нормам. Однако дорожным работам помешало то, что один из земельных участков (площадью более 3 гектаров) оказался в частной собственности. Причем имел статус земель сельскохозяйственного назначения.

В сентябре прошлого года мэрия подала в суд иск об изъятии земельного участка с компенсацией в 1,1 миллиона рублей. Но в октябре сельскохозяйственная компания, владевшая землей, заявила, что готова отказаться от своих прав на участок.

Челябинск, Виктор Елисеев

