В Челябинске девятиклассник ворвался в класс с арбалетом. Есть пострадавшие

Подросток устроил стрельбу в челябинской школе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел сегодня, 26 марта, в школе №32, расположенной в Ленинском районе Челябинска.

«По предварительной информации, ученик 9-го класса принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик, сигнальный пистолет, – рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области. – Произвел выстрел из сигнального пистолета в одноклассницу, затем выпрыгнул в окно, получив травмы».

Девочку и нападавшего госпитализировали. По информации регионального минздрава, их жизни ничего не угрожает.

На месте работают полиция и комиссия министерства.

Челябинск, Виктор Елисеев

