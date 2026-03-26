В Челябинске девятиклассник ворвался в класс с арбалетом. Есть пострадавшие

Подросток устроил стрельбу в челябинской школе.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 26 марта, в школе №32, расположенной в Ленинском районе Челябинска.
«По предварительной информации, ученик 9-го класса принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик, сигнальный пистолет, – рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области. – Произвел выстрел из сигнального пистолета в одноклассницу, затем выпрыгнул в окно, получив травмы».
Девочку и нападавшего госпитализировали. По информации регионального минздрава, их жизни ничего не угрожает.
На месте работают полиция и комиссия министерства.
Челябинск, Виктор Елисеев
