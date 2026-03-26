На Южном Урале выросло число детей, преступивших закон

Несовершеннолетние южноуральцы все чаще идут на правонарушения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, количество несовершеннолетних, пошедших на противоправные действия, выросло в 2025 году на 4% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил руководитель регионального полицейского главка Сергей Космачев.

Кроме того, число протоколов в отношении законных представителей за отсутствие контроля над своими детьми увеличилось за год на 15%, составив 12 тысяч.

Особую озабоченность правоохранителей вызывает вовлечение несовершеннолетних в мошеннические схемы. Причинами этого в полиции считают «недостаток навыков коммуникации у детей, а также жажда легкой наживы». Причем это способствует не только их вовлечению в качестве курьеров, но и совершению ими преступлений напрямую, отметил главный полицейский Южного Урала.

«Это говорит не о том, что наши дети хуже, а скорее о недостаточном нашем общем внимании к ним. Необходимо обеспечить подростков факультативами, которые будут им действительно интересны», – подчеркнул г-н Космачев.

Челябинск, Виктор Елисеев

