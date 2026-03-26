В Челябинской области в полтора раза выросло число преступлений в сфере организации незаконной миграции

После ужесточения миграционной политики число преступлений, совершенных иностранцами, снизилось.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, число преступлений, совершенных иностранными гражданами в 2025 году, снизилось по сравнению с предыдущим годом на 8%. Об этом сообщил руководитель регионального полицейского главка Сергей Космачев.

Это стало результатом усиления контроля над миграционной ситуацией в регионе.

В 2025 году проведено более 14 тысяч проверочных мероприятий в жилом секторе и местах трудовой деятельности мигрантов.

В 1,5 раза возросло число выявленных преступлений в сфере организации незаконной миграции.

Возбуждено свыше 2 тысяч уголовных дел по нарушениям миграционного законодательства.

«Принятые меры позволили снизить число преступлений, совершаемых иностранными гражданами», – отметил начальник ГУ МВД по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

