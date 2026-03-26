Число коррупционных преступлений на Южном Урале выросло впятеро

Число экономических и коррупционных преступлений выросло в Челябинской области в разы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в 2025 году выявлено 2 тысячи 422 преступления экономической направленности. Об этом сообщил руководитель регионального полицейского главка Сергей Космачев.

При этом в 4 раза выросло число раскрытых преступлений в сфере ЖКХ. В 3 раза – в сфере земельных отношений. Количество преступлений, выявленных в органах власти и управления, увеличилось впятеро.

«Установлено около тысячи лиц, причастных к совершению экономических преступлений. Нашей приоритетной задачей остается реализация принципа неотвратимости наказания, особенно в сферах, затрагивающих интересы граждан и государства», – подчеркнул г-н Космачев.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube