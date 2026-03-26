Квартал в Металлургическом районе Челябинска на шесть часов оставят без воды

Три десятка зданий в Металлургическом районе Челябинска оставят без водоснабжения из-за ремонтных работ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения введут в связи с ремонтом пожарного гидранта завтра, 27 марта.

Временно будет приостановлено водоснабжение по адресам:

улица 50-летия ВЛКСМ, 1, 4, 6;

улица Жукова, 42а;

шоссе Металлургов, 25, 25о, 25а, 25б, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37, 37а, 39, 39а, 39б, 41, 43, 45, 47, 47б, 31а.

Работы запланированы с 10:00 до 16:00.

Жителей просят заблаговременно позаботиться о создании необходимого запаса воды.

По всем вопросам обращайтесь в контактный центр МУП «ПОВВ» по телефону: 214-00-14.

Виктор Елисеев

