Присоединенные к Челябинску поселки Западный и Пригородный уходят в историю

В истории присоединенных к Челябинску поселков поставили точку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня, 26 марта, депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли решение упразднить поселки Западный и Пригородный, объединив их в Челябинском в единый населенный пункт.

Напомним, два поселка, ранее входившие в состав Сосновского района, вошли в состав Челябинска в апреле прошлого года.

Инициатива об изменении границ городского округа поступила от администрации Сосновского района – там решение о передаче территорий официально приняли еще в середине марта.

При этом обитатели данных населенных пунктов неоднократно заявляли о желании стать челябинцами, так как в составе Сосновского района им некомфортно: поселки, рекламируемые как райское место в экологически чистом районе, страдали от отсутствия общественного транспорта и качественной медицинской помощи. Кроме того, многим приходилось всеми правдами и неправдами устраивать детей в городские детсады и школы.

Напомним, поселок Западный создавался как отделение совхоза Митрофановский. Расположен он на берегу Шершневского водохранилища, и еще в 2010 году там жили всего 197 человек. Сейчас же некогда маленький поселок включает ЖК «Западные луга», «Залесье», «Вишневая горка», «Женева», «Западные холмы», «Западный город», «Холмs», «Набережный», «Твоя привилегия», «Конфетти», «Белый хутор», «Просторы», «Притяжение», а также СНТ «Заречный», Южно-Уральский гольф-клуб и детский парк «ФанПарк».

Население составляет около 50 тысяч человек. И, согласно планам застройщиков, может вырасти до 400 тысяч.

Поселок Пригородный находится непосредственно к западу от Челябинска, на Новоградском тракте. На его территории находится микрорайон «Парковый Премиум» – его начали строить в 2021 году, сейчас население достигает 6 тысяч. В состав областного центра так же включат ЖК «Новиль», «Шишкин».

В мае 2025 года территории были переданы под управление администрации Центрального района. Однако подчеркнули, что в состав района они входить не будут. Тем более, что формально за ними сохранялся статус самостоятельного населенного пункта. После сегодняшнего решения поселки окончательно вольются в состав Челябинска.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube