Цены в Челябинской области выросли в феврале почти на 1%

В ЦБ заявили о снижении годовой инфляции на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Центрального банка России по Челябинской области, в феврале годовая инфляция в регионе снизилась и составила 4,95%. При этом в феврале цены выросли на 0,86% к январю.

Сильнее всего в последний месяц зимы подорожали услуги, прежде всего в сфере зарубежного туризма. Основная причина – повышенный спрос жителей региона на некоторые направления. Также стали дороже услуги ветеринаров из-за роста затрат ветклиник на закупку расходных материалов, обслуживание медицинское оборудования и содержание помещений. Вместе с тем, снять двухкомнатную квартиру в регионе стало дешевле: сказалось увеличение предложения жилой недвижимости, в том числе для сдачи в аренду.

В результате за месяц стоимость услуг выросла на 1,64%, в годовом выражении рост составил 8,85%.

Продовольственные товары за месяц выросли в цене менее заметно (+0,80%, за год – увеличение на 4,44%). В феврале подешевели сыр и сливочное масло, поскольку выросло предложение основного сырья для их производства – сырого молока. Также снизились цены на кофе в ожидании высокого урожая на мировом рынке. Зато выросла стоимость овощей из борщевого набора. «Это сезонный фактор: в конце зимы запасы местных овощей заканчиваются, и на полках магазинов появляется все больше привозных продуктов», – отмечают представители ЦБ.

Как всегда, меньше всего дорожали непродовольственные товары. Вслед за укреплением рубля и снижением спроса снизились цены на компьютеры, телевизоры и бытовую технику. Также сезонно подешевели зимняя одежда и обувь. А вот легковые автомобили стали дороже. Новые отечественные машины выросли в цене из-за повышения утильсбора и ставки НДС, подержанные иномарки – из-за увеличения затрат на логистику.

С исключением сезонности цены в феврале выросли слабее, чем в январе, отмечают в Центробанке. Основной вклад в замедление инфляции внес более медленный рост цен на продовольствие.

Челябинск, Виктор Елисеев

