В Челябинской области часть региональных дорог закроют на просушку

Власти Южного Урала объявили о закрытии региональных дорог.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с 6 апреля текущего года на автодорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения вводится ограничение движения механических транспортных средств и транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн. Соответствующий приказ подписал сегодня, 26 марта, глава ведомства Андрей Ксензов.

«Движение по областным автомобильным дорогам механических транспортных средств и транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает установленные нормы, должно осуществляться на основании разрешений, выдаваемых в информационной системе оказания государственной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов» ФКУ «Росдормониторинг», – подчеркнули представители ведомства.

Ограничения будут действовать с 6 апреля до полного просыхания земляного полотна, но не более 30 суток.

При этом действие приказа не распространяется на работу автобусов, в том числе международных, перевозки продуктов питания, лекарств, животных, кормов для скота, горюче-смазочных материалов (в том числе смазочных масел) и специальных жидкостей, жидкого азота для сельскохозяйственных организаций, сжиженного газа для населения, топочного мазута, печного топлива, угля, семенного фонда, удобрений, гербицидов, почты и почтовых грузов.

Исключения сделали и для грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, транспортных средств, используемых при дорожных работах, а также военного транспорта.

Кроме того, ограничения не распространяются на дороги, входящие в состав опорной сети региона (список здесь).

Челябинск, Виктор Елисеев

