27 марта ожидаются следующие события – Челябинск

27.03.2026, пятница

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

14:00 Челябинск – Праздничное мероприятие, посвящённое 120-летию библиотеки им. Ш. Бабича (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

14:00 Челябинск – Чтение вслух «Детские поэты» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16:00 Челябинск – Игровая программа «Вредные советы» (ДК «Сосновка», пос. Сосновка, ул. Пионерская, 2а)

18:00 Челябинск – Концерт «Музыка, весна и хорошее настроение» в клубе классической музыки «Лира» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

18:30 Челябинск – Премьера литературно-пластической постановки театра-студии «Стрекоза» «Вечные вопросы» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

19:00 Челябинск – Встреча с Алексеем Замским, сценаристом комикса «Майор Гром» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

