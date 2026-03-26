В Челябинске ребенок сломал ногу в автобусе

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в автобусе.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области, 24 марта водитель общественного транспорта вблизи одной из остановок на Комсомольском проспекте резко затормозил. В итоге 9-летний пассажир упал в салоне и сломал лодыжку.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).

Следователи затребовали информацию из больницы, куда госпитализировали ребенка, а также документацию, касающуюся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути. Ведется следствие.

Челябинск, Павел Зварзин

