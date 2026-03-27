Евгению Кузнецову запретили выходить на лед в следующем матче плей-офф Кубка Гагарина

Воспитанника челябинского «Трактора» дисквалифицировали.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги, такое решение принял спортивно-дисциплинарный комитет организации после рассмотрения эпизода матча между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым», прошедшего 25 марта в Екатеринбурге.

Претензии комиссии вызвала ситуация, произошедшая на 60-й минуте встречи. «На основании представленных материалов принять решение наложить на нападающего «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова наказание по п. 1.30 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к судье или любому лицу), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – цитирует пресс-служба КХЛ решение спортивно-дисциплинарного комитета.

25 марта прошел второй матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между «Автомобилистом» из Екатеринбурга и уфимским «Салаватом Юлаевым». Уступив в первой встрече, во второй уфимцы победили с «футбольным» счетом 1:0, сравняв таким образом счет в серии.

Однако в третьем матче, который пройдет сегодня, 27 марта, в Уфе Евгений Кузнецов на лед не выйдет.

33-летний Евгений Кузнецов – воспитанник хоккейной школы «Трактор». Начал профессиональную карьеру в 2009 году. Завоевал в составе «черно-белых» серебряные медали сезона 2012-2013 годов, Кубок континента и бронзовые медали в сезоне 2011-2012 годов. В 2014 году расторг контракт с «Трактором» и перешел в клуб «Вашингтон Кэпиталз». В 2017 году он подписал второе соглашение на восемь лет стоимостью 62,4 миллиона долларов.

Пик карьеры Евгения Кузнецова в НХЛ пришелся на сезон 2017-2018 годов, когда его клуб завоевал Кубок Стэнли. После этого результаты форварда стали ухудшаться. В 2018 году появились слухи о проблемах хоккеиста с наркотиками. В 2019 году во время чемпионата мира по хоккею у него в крови обнаружили кокаин. Тогда он впервые стал участником программы помощи игрокам НХЛ.

В феврале 2024 года хоккеиста отстранили от игр в НХЛ, объявив о том, что он вновь стал участником программы помощи. В начале марта НХЛ разрешила хоккеисту возобновить тренировки в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз», заявив, что спортсмен перешел на этап последующего лечения в рамках программы помощи игрокам. В тот же день руководство команды выставило Кузнецова на драфт отказов.

Поначалу ни один из клубов НХЛ не решился взять Кузнецова в свой состав. В результате хоккеиста передали в аренду «Херши Беарз» – фарм-клубу «Вашингтон Кэпиталз», играющему в Американской хоккейной лиге. Однако через неделю «Кэпиталз» обменял Евгения Кузнецова в клуб «Каролина Харрикейнз».

За новую команду южноуралец успел провести несколько матчей в плей-офф Кубка Стэнли. А в середине июля уже «Харрикейнз» выставил Кузнецова на драфт отказов.

В конце июля 2024 года стало известно о переходе хоккеиста в питерский СКА. Клуб подписал с ним контракт на четыре года. Но уже первый сезон для воспитанника челябинского «Трактора» не задался. По его ходу Евгений Кузнецов получил несколько травм. И в итоге пропустил почти половину регулярного чемпионата: на лед форвард выходил в 39 из 68 матчей.

В результате Кузнецов набрал всего 37 (12+25) очков. В шести играх плей-офф он набрал 3 (1+2) очка.

В апреле 2025 года в СКА объявили о расторжении контракта с форвардом по обоюдному согласию. С этого времени Кузнецов имел статус свободного агента. В октябре он стал игроком магнитогорского «Металлурга». Но и здесь проявить себя не смог, и в начале января текущего года «Магнитка» поместила хоккеиста в список отказов.

После этого Евгений Кузнецов заключил контракт с «Салаватом Юлаевым».

Челябинск, Виктор Елисеев

