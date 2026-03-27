Авиарейс из Челябинска в Санкт-Петербург задерживается на 17,5 часов

Два авиарейса из Челябинска в Санкт-Петербург задержали, один – отменили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , задержка связана с действием ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург), снятых только сегодня утром.

В результате самолеты из Сантк-Петербурга, ожидавшиеся в Челябинске в 04:40 и 07:20, прибудут только в 12:50 и 00:35 соответственно. Рейс прибытием в 05:25 пятницы, 27 марта, отменен.

Задерживается и вылет судов из Челябинска в Санкт-Петербург: авиарейс, отбытие которого планировалось на 05:40, перенесен на 13:30 (по данным онлайн-табло челябинского аэропорта, в настоящее время проходит регистрация на него), второй самолет вылет которого планировался на 08:00 пятницы, 27 марта, должен покинуть столицу Южного Урала в 01:30 субботы, 28 марта.

Рейс на 06:15 отменен.

По информации Минобороны России, в течение прошедшей ночи (с 23 часов 26 марта до 7 часов по московскому времени 27 марта) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской областей, акваторией Черного моря, Республики Крым и Московского региона.

Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозднеко, на регионом уничтожено 36 БПЛА.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube