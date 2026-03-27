В Челябинской области опекун спустил около 13 миллионов рублей, полученных сиротами погибшего участника СВО

В Челябинской области возбудили уголовное дело о хищении выплат детям участника специальной военной операции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , уголовное дело возбуждено в отношении 24-летнего жителя Златоуста, подозреваемого в растрате, совершенной в особо крупном размере. Об этом сообщили пресс-службы прокуратуры Челябинской области и регионального управления СКР.

Молодого человека назначили опекуном двух девочек 14 и 17 лет. Отец подростков погиб в ходе специальной военной операции, а мать ограничена в родительских правах.

В связи с гибелью отца они получили в апреле прошлого года выплаты – более 13,5 миллионов рублей. Однако к концу года деньги со счетов девушек исчезли. В ходе проверки опекун смог документально подтвердить, что около 700 тысяч рублей были потрачены на покупки для девочек-сирот, отчет о расходовании остальных средств предоставить не смог. Следователи считают, что он мог снять перевести деньги со счетов подростков на свой собственный и потратить.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ход расследования уголовного дела поставлен в прокуратуре города на контроль.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube