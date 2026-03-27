«Равис» обязали очистить землю от свалки с останками и пометом птицы

В Челябинской области известный агрохолдинг Южного Урала обязали ликвидировать несанкционированную свалку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в суд надзорное ведомство обратилось после проверки по факту размещения отходов производства и потребления на земельном участке вблизи села Воскресенское.

Участок принадлежит ООО «Равис-птицефабрика Сосновская». Формально он относится к землям населенных пунктов с видом разрешенного использования – под зерносклад. Однако посетившие площадку сотрудники прокуратуры обнаружили на нем свалку отходов производства и потребления.

«Бездействие ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» по освобождению участка отходов привело к нарушению природоохранного законодательства,несоблюдению прав граждан на благоприятную окружающую среду, безопасные условия проживания», – подчеркивают в надзорном ведомстве.

Прокурор обратился в суд с требованием возложить на птицефабрику обязанность освободить участок от отходов производства и потребления. Представители птицефабрики в ходе судебного заседания настаивали, что ликвидация несанкционированной свалки является обязанностью органов местного самоуправления. Однако Сосновский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил.

В апелляционной инстанции Челябинского областного суда решение Сосновского районного суда оставлено без изменения.

Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

