В Челябинске над стройплощадкой тоннеля для метротрамвая обнаружили земляной провал

Челябинцы рассказали о просевшем грунте над строящимся тоннелем метротрама.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», провал обнаружили в гаражном кооперативе №202, расположенном на улице Елькина.
По словам челябинцев, несколько дней назад хозяин гаража, в районе которого провалился грунт, долго не мог открыть ворота. Владелица другого бокса заявили, пишет 74.ру, «что в их гараже после провала перекосило ворота, а строители сначала сказали, что грунт ходит из-за весеннего таяния».
Инцидент произошел прямо над участком работы тоннелепроходческого комплекса, работающего над строительством линии метротрама.
В правительстве произошедшее подтвердили, заявив, что случай единичный и обошелся без пострадавших. Подрядная организация уже начала работы по укреплению грунта, заверили чиновники. Планируется засыпать провал песком и залить бетоном. Кроме того, строители начали дополнительный геотехнический мониторинг за участком работ.
Челябинск, Виктор Елисеев
