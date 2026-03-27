В Челябинске над стройплощадкой тоннеля для метротрамвая обнаружили земляной провал

Челябинцы рассказали о просевшем грунте над строящимся тоннелем метротрама.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , провал обнаружили в гаражном кооперативе №202, расположенном на улице Елькина.

По словам челябинцев, несколько дней назад хозяин гаража, в районе которого провалился грунт, долго не мог открыть ворота. Владелица другого бокса заявили, пишет 74.ру, «что в их гараже после провала перекосило ворота, а строители сначала сказали, что грунт ходит из-за весеннего таяния».

Инцидент произошел прямо над участком работы тоннелепроходческого комплекса, работающего над строительством линии метротрама.

В правительстве произошедшее подтвердили, заявив, что случай единичный и обошелся без пострадавших. Подрядная организация уже начала работы по укреплению грунта, заверили чиновники. Планируется засыпать провал песком и залить бетоном. Кроме того, строители начали дополнительный геотехнический мониторинг за участком работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

