Конец марта будет на Южном Урале аномально теплым

Погода в Челябинской области в выходные будет сухой и тихой.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, в выходные и в конце марта погоду на Южном Урале продолжит определять антициклон.
Сохранится тихая и сухая погода с интенсивным дневным прогревом. Среднесуточная температура на 6-10 градусов превысит норму в регионе.
В ночь на субботу, 28 марта, температура воздуха будет -3, +2 градуса по Цельсию, на юге 0, -5, днем +14, +19 градусов, на юге +6, +11.
В Челябинске завтра ночью ожидается -1, +1, днем – 14-16 градусов выше ноля.
В воскресенье днем на крайнем западе может потеплеть до +21 градуса. Ночью синоптики обещают -2, +3, на юге 0, -5 градусов, днем на остальной территории области +12, +17 градусов.
В Челябинске ночью и днем сохранятся субботние температуры.
В понедельник, 30 марта, температурная картину, по мнению синоптиков, будет аналогична сложившейся в воскресенье.
Гидрологический режим большинства рек Южного Урала в ближайшие дни будет неустойчивым, возможно увеличение водности рек, притока воды к прудам и водохранилищам.
Челябинск, Виктор Елисеев
