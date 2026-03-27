Конец марта будет на Южном Урале аномально теплым

Погода в Челябинской области в выходные будет сухой и тихой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, в выходные и в конце марта погоду на Южном Урале продолжит определять антициклон.

Сохранится тихая и сухая погода с интенсивным дневным прогревом. Среднесуточная температура на 6-10 градусов превысит норму в регионе.

В ночь на субботу, 28 марта, температура воздуха будет -3, +2 градуса по Цельсию, на юге 0, -5, днем +14, +19 градусов, на юге +6, +11.

В Челябинске завтра ночью ожидается -1, +1, днем – 14-16 градусов выше ноля.

В воскресенье днем на крайнем западе может потеплеть до +21 градуса. Ночью синоптики обещают -2, +3, на юге 0, -5 градусов, днем на остальной территории области +12, +17 градусов.

В Челябинске ночью и днем сохранятся субботние температуры.

В понедельник, 30 марта, температурная картину, по мнению синоптиков, будет аналогична сложившейся в воскресенье.

Гидрологический режим большинства рек Южного Урала в ближайшие дни будет неустойчивым, возможно увеличение водности рек, притока воды к прудам и водохранилищам.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube