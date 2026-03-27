Теперь официально: клещи открыли охоту на челябинцев

В Челябинске зафиксировали первое в сезоне нападение клеща на человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 23 марта зарегистрирован первый в этом году житель региона, пострадавший от присасывания клеща на территории Челябинска.

«Вся территория Челябинской области является эндемичной по клещевым инфекциям. Ежегодно регистрируется более 15-20 тысяч пострадавших от присасывания клеща. Клещи на Южном Урале являются переносчиками тяжелых инфекционных заболеваний: клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза человека, гранулоцитарного анаплазмоза человека, риккетсиоза», – предупреждают санитарные врачи.

Напомним, в прошлом году ситуация с нападениями клещей на Южном Урале была достаточно острой. По предварительным данным, за весь сезон клещевой активности показатель пострадавших от укусов этих членистоногих достиг 541 человека на 100 тысяч населения, в том числе детей – 663,1 на 100 тысяч. Это значительно выше, чем в 2024 году (413,9 на 100 тысяч всего населения и 484,6 на 100 тысяч детей).

При этом из 8 тысяч 175 клещей, исследованных в лабораториях, 0,78% оказались заражены вирусом клещевого энцефалита, 24,7% – возбудителями боррелиоза, 2,8% – эрлихиями, 1,4% – анаплазмами.

Челябинск, Виктор Елисеев

