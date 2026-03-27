Двое южноуральцев за одну ночь пытались угнать четыре авто

В Уйском районе полицейские задержали двух мужчин, пытавшихся за одну ночь угнать четыре автомобиля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, о подозрительной парочке в отдел полиции по Уйскому району сообщил местный житель, заметивший, как они забрались в чужой автомобиль ВАЗ-2110.

Прибывшие на место полицейские задержали двух 19-летних парней.

Оказалось, что молодые люди, уже судимые за различные преступления, сначала выпивали в квартире, а затем решили прогуляться. Первое искушение их ждало на улице Пионерской, где у одного из домов они заметили автомобиль ВАЗ-2107. Решив покататься, южноуральцы забрались в салон через незапертую заднюю дверь, но запустить двигатель не смогли.

Бросив норовистого железного коня, молодые люди двинулись дальше. Однако желание покататься никуда не делось. На стоянке на улице Космонавтов они обнаружили дв автомобиля ВАЗ-21061. Двери обеих машин оказались открыты, но ни ту, ни другую завести не удалось.

Тогда молодчики подошли к ВАЗ-2110, дверь которого также не была заперта. В этот момент их спугнул мужчина, находившийся на балконе квартиры. Он-то и сообщил о любителях покататься в полицию.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам неправомерного завладения автомобилем без цели хищения.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

