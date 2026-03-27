На Южный Урал возвращаются перелетные птицы

В Челябинскую область возвращаются перелетные птицы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, скворцов, жаворонков, чаек и уток-огарей заметили в Брединском заказнике во время выездного обследования территории специалисты ГБУ «ООПТ Челябинской области».

Также им удалось запечатлеть и пролетающую стаю лебедей-кликунов.

«С приходом тепла в заказник начинают возвращаться перелетные птицы. В этом году одними из первых мы зафиксировали скворцов и стаи лебедей-кликунов. Их легко узнать по громким трубным крикам, которые слышны в полете на большом расстоянии», – рассказал начальник участка Виктор Зарицкий.

Первых перелетных птиц, возвращающихся с мест зимовок, на особо охраняемых природных территориях Южного Урала можно встретить все чаще. Их появление – один из самых заметных признаков наступления весны.

Кстати, совсем скоро, 1 апреля будет отмечаться Международный день птиц – экологический праздник, призванный привлечь внимание к проблеме сохранения видового разнообразия и численности пернатых.

Челябинск, Виктор Елисеев

