В Челябинской области закрыто движение через пограничный пункт пропуска «Мариинский»

Один из пунктов пропуска через границу в Челябинской области закрыли из-за разлива реки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФГКУ «Росгранстрой», причиной ограничений стал разлив реки Берсуат со стороны Казахстана.

В связи с этим с 27 марта временно приостановлен пропуск через сопредельный автомобильный пункт пропуска «Желкуар».

По этой причине движение через автомобильный пункт пропуска «Мариинский», находящийся на российской стороне в Челябинской области, временно приостановлено. Остальные погранпункты, расположенные на территории региона, работают в обычном режиме.

Перевозчикам рекомендуют учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-казахстанского участка государственной границы.

Челябинск, Виктор Елисеев

