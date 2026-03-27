В Челябинской области закрыто движение через пограничный пункт пропуска «Мариинский»

Один из пунктов пропуска через границу в Челябинской области закрыли из-за разлива реки.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФГКУ «Росгранстрой», причиной ограничений стал разлив реки Берсуат со стороны Казахстана.
В связи с этим с 27 марта временно приостановлен пропуск через сопредельный автомобильный пункт пропуска «Желкуар».
По этой причине движение через автомобильный пункт пропуска «Мариинский», находящийся на российской стороне в Челябинской области, временно приостановлено. Остальные погранпункты, расположенные на территории региона, работают в обычном режиме.
Перевозчикам рекомендуют учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-казахстанского участка государственной границы.
Челябинск, Виктор Елисеев
