28 – 30 марта ожидаются следующие события – Челябинск

28.03.2026, суббота

13:00 Челябинск – Мастер-класс кукла-мотанка «Птичка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

14:00 Челябинск – «Театр под открытым небом»: праздничный концерт, посвященный Международному дню театра (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)

14:00 Челябинск – Интеллектуальная игра в рамках проекта «Единство многообразия»: квиз «Россия – Беларусь» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

14:00 Челябинск – Лекция «Грезы Михаила Врубеля (1856-1910). К 170-летию со дня рождения художника» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)

14:00 Челябинск – Встреча клуба Cozy English: космический квиз (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ «Колибри», ул. Цвиллинга, 61)

14:00 – 17:00 Челябинск – Весенний своп от проекта «Разделяйка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Весенний цветок» раскраска гипсовых фигурок (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:00 Челябинск – Творческий вечер поэта Николая Бодрова в рамках проекта «Картографы 2.0» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

16:00 Челябинск – English Lab: вечер настольных игр (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ «Колибри», ул. Цвиллинга, 61)

16:00 Челябинск – Концерт солистов Хора Михальченко (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

16:00 Челябинск – Сольный концерт Газиза Хазеева «Я открыл другого Трофима» (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

29.03.2026, воскресенье

10:15 Челябинск – Курс итальянского языка для начинающих (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:00 – 18:00 Челябинск – Работа площадки «Русские аттракционы» (Городской сад им. А.С. Пушкина)

11:00 Челябинск – Творческий мастер-класс в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 17:00 Челябинск – Калейдоскоп открытий «Библиотеке 5 лет» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

11:00 Челябинск – Лаборатория творчества «Шерстяная живопись» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

11:00 Челябинск – Мастер-класс «Подснежники из пластилина» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

12:00 Челябинск – Познавательная программа «Обычаи и праздники башкир» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

12:00 Челябинск – Курс испанского языка для начинающих в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Трансформационная настольная игра «Крепость духа» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

12:00 Челябинск – Музыкальная встреча «Любимые песни А. Зацепина» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 Челябинск – Встреча в клубе вязания «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

13:00 Челябинск – Встреча клуба настольных игр «Карты, кубик, два стола» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

13:30 Челябинск – Встреча «Философия цвета и аромата» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

14:00 Челябинск – Открытие межрегиональных соревнований по спортивной гимнастике «Кубок Героя России Альберта Зайнуллина» (спортивный комплекс УралГУФК, Челябинск, ул. Энгельса, 22)

14:00 – 18:00 Челябинск – Игра «Мафия» на английском языке в клубе, молодежный отдел, тел. 264-64-21 (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

14:00 Челябинск – Пение советских песен под гитару в клубе «Новый день» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

14:00 Челябинск – Этноурок «Традиции и обычаи башкирского народа» в клубе «Библиоша» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)

14:00 Челябинск – Экскурсия по библиотеке «Добро пожаловать в библиотеку» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:30 Челябинск – Литературная гостиная «Книгосветка» (парк «Металлург» им. О.И.Тищенко, дом «Аквариум»)

15:00 Челябинск – Встреча ««Женщины-ученые России» в книжном клубе «Кроличья нора» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

15:00 Челябинск – Встреча в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Обсуждение книги А. Кронина «Замок Броуди» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:30 Челябинск – «Каменоломня»: вечер качественной поэзии (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

17:00 Челябинск – Концерт вокальной студии «Акварель» «И это все называется весна» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

30.03.2026, понедельник

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

12:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

14:00 Челябинск – День поэзии «Стихи спускаются с небес…» в клубе «Дождинка» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

15:00 Челябинск – Консультация-поиск «Как найти Героя – участника войны» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Учебный курс «Английский для путешествий» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

16:00 Челябинск – Курс «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:00 Челябинск – Лекция из цикла «История в лицах», посвященная Рогнеде Рогволдовне (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

17:30 Челябинск – Школа удаленных профессий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – Просмотр и обсуждение фильма Роберта Земекиса «Назад в будущее» (1985) в клубе английского языка «SpeakFreely» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел по работе с молодежью)

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube