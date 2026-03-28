В Челябинске рядом с детской площадкой образовался глубокий провал

В Челябинске дворе между улицами Днепровская, Новороссийская и Цимлянская провалился грунт. Образовалась яма глубиной 1,8 метра, внутри видна старая кирпичная кладка – по предварительным данным, раньше там были овощные ямы.

Местные жители обеспокоены: провал находится рядом с детской площадкой, по их словам туда уже успел угодить ребенок.

«Сейчас территория площадки огорожена сигнальной лентой, яму прикрыли досками, а рядом вывесили предупреждение. Прокурор на месте поговорил с местным жителем и поручил директору УК срочно принять меры, чтобы дети не пострадали», – сообщили РИА «Новый День» в областной прокуратуре.

Челябинск, Софья Артемьева

© 2026, РИА «Новый День»

