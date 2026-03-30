В Челябинске из-за половодья закрыли движение под мостом на Северо-Крымской

Вода добралась до набережной и дороги в районе моста на Северо-Крымской в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с подъемом уровня реки Миасс временно закрыто движение под мостом, расположенным по улице Северо-Крымская, со стороны ТРК «Родник» и ЖК «Манхэттен».

По словам чиновников, опасности для горожан половодье пока не представляет. Но просят челябинцев выбирать альтернативные маршруты движения.

«Как только ситуация стабилизируется, ограничения будут сняты», – заверили в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

