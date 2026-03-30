В двух районах Челябинска из крана может хлынуть зеленая вода

В Челябинске стартует третья проверка тепловых сетей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск», третья проверка теплосетей при помощи органического красителя «Уранин А» пройдет 31 марта – 1 апреля.

Проверке подлежат инженерные коммуникации домов Советского и Ленинского районов, расположенных в контуре ЧТЭЦ-1.

Испытания при помощи добавления органического красителя в теплоноситель позволяют оперативно зафиксировать и устранить места утечек тепловых сетей, а также неплотности теплообменников в жилых домах, отмечают представители предприятия.

Появление окрашенной воды возможно в границах улиц Машиностроителей-Новороссийская-Игуменка (автодорога Меридиан)-Копейское шоссе-Энергетиков. По Копейскому шоссе от Машиностроителей до завода ЧКПЗ. Доватора-Цеховая-Овчинникова-Цвиллинга. Доватора-Курчатова-Воровского. Блюхера-Дарвина.

«Если вы увидели в кранах зеленую горячую воду – обязательно сообщите об этом в свою управляющую организацию и АО «УСТЭК-Челябинск», так как это говорит о неисправности бойлера и смешении теплоносителя (технической воды) с водопроводной», – советуют челябинцам.

При обнаружении на улицах зеленых разливов необходимо запомнить точный адрес места утечки и передайть информацию в диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск».

Многоканальный телефон АО «УСТЭК-Челябинск» 246-40-00.

Это позволит оперативно устранить неполадки.

Челябинск, Виктор Елисеев

