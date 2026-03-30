На Таганае комары проснулись почти на месяц раньше срока

На Таганае стало по-майски тепло.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», в заповеднике в нынешнем марте фиксируются рекорд за рекордом.

«Плюс 15, которые показали градусники, характерны, скорей, для мая, но никак не для марта», – отмечают ученые.

Но и это не все. Рекорд номер два установила ольха, которая зацвела на 21 день раньше обычного. На 17 дней раньше среднемноголетнего срока и на 4 дня раньше, чем в прошлом году, навстречу солнцу пробились ветреницы. Правда, опередить своих сородичей, проклюнувшихся в 2023 году 23 марта, не смогли.

Абсолютный же рекорд этой весны пока принадлежит комарам. Обычно их весенний лет начинается в районе 19 апреля. В этом году они опередили этот срок на 24 дня.

Челябинск, Виктор Елисеев

