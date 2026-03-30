В 2025 году дистанционные мошенники отняли у южноуральцев больше 3 миллиардов рублей

Южноуральцы отдают мошенникам единовременно все большие суммы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, дистанционные мошенничества остаются серьезной угрозой для жителей региона.

В 2025 году каждое третье преступление в области было совершено с использованием ИТ-технологий. Суммарный ущерб жителям Южного Урала превысил 3 миллиарда рублей. Об этом сообщил руководитель регионального полицейского главка

«В зоне риска в последнее время оказываются родственники погибших на СВО, сумма ущерба от каждого из которых начинается с 2 миллионов рублей» – подчеркнул главный полицейский региона.

Еще одна проблема заключается в том, что аферисты активно вовлекают в свои схемы граждан различного возраста, выполняющих роль курьеров.

При этом в прошлом году наблюдалась тенденция к снижению количества дистанционных краж и мошенничеств. За год оно уменьшилось на 10,6%, а сумма ущерба сократилась на 13%.

С начала текущего года ущерб приблизился к 500 миллионам рублей. Это меньше на 6,5% чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем, число дистанционных мошенничеств снизилось более чем на треть. А это значит, что сумма ущерба от каждого преступления значительно возросла, констатировал начальник Главного управления МВД России по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

