Движение под мостом под Северо-Крымской в Челябинске закрыли полностью

В реке Миасс в центре Челябинска продолжает расти уровень воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с подъемом уровня реки Миасс временно закрыто движение по обоим проездам под мостом, расположенным по улице Северо-Крымская:

со стороны ТРК «Родник» и ЖК «Манхэттен»;

по улице Университетской Набережной.

Власти заверяют, что опасности для челябинцев подъем уровня воды в реке не представляет. Однако горожан просят выбирать альтернативные маршруты движения.

Как только ситуация стабилизируется, ограничения будут сняты.

Челябинск, Виктор Елисеев

