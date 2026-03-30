Движение под мостом под Северо-Крымской в Челябинске закрыли полностью

В реке Миасс в центре Челябинска продолжает расти уровень воды.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с подъемом уровня реки Миасс временно закрыто движение по обоим проездам под мостом, расположенным по улице Северо-Крымская:
со стороны ТРК «Родник» и ЖК «Манхэттен»;
по улице Университетской Набережной.
Власти заверяют, что опасности для челябинцев подъем уровня воды в реке не представляет. Однако горожан просят выбирать альтернативные маршруты движения.
Как только ситуация стабилизируется, ограничения будут сняты.
Челябинск, Виктор Елисеев
