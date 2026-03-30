В центре Челябинска начинают работу платные парковки

В Челябинске стартует тестовый режим платных парковок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, работа платных парковок в тестовом режиме начнется с 1 апреля.

В этот день можно будет скачать и протестировать приложение ГОРПАРКОВКИ. «Убедитесь, что у вас все работает – создайте личный кабинет и привяжите карту», – советуют чиновники автомобилистам.

В большинстве зон установлена стоимость 50 рублей в час, однако есть участки с дифференцированным тарифом в зонах с высокой загрузкой. Здесь час парковки обойдется в 90 и 165 рублей.

Кроме того, власти намерены определить социально-значимые объекты (больницы, школы и детские сады), где время бесплатной стоянки будет увеличен с 15 минут до одного часа.

В течение тестового периода штрафы неплательщикам не начисляются. Основная функция данного режима – проверка приложения, сайта и ознакомление с зонами.

Подробную информацию можно узнать на сайте parking74.ru или по телефону колл-центра 727 47 00, доб. 123 либо 202.

Челябинск, Виктор Елисеев

