Экс-депутата Челябинской гордумы отправят за решетку за преднамеренное банкротство

В Челябинске суд вынес приговор по делу о преднамеренном банкротстве компании «Альфастрой».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 30 марта, Центральный районный суд Челябинска огласил приговор по уголовному делу в отношении учредителя ООО строительное управление «АльфаСтрой», бывшего депутата Челябинской городской думы Олега Иванова.

Напомним, Олега Иванова задержали в декабре 2022 года. В ходе расследования ему предъявили обвинения в рамках нескольких уголовных дел, в том числе в преднамеренном банкротстве принадлежавшей ему строительной компании.

В суде установлено, что в 2013 году между «АльфаСтроем» и ООО «Гринфлайт» был заключен договор о строительстве многоквартирных домов в жилом комплексе «Академ Риверсайд».

В полном объеме взятые н себя обязательства подрядчик выполнить не смог. «Гринфлайт» потребовал вернуть деньги – порядка 150 миллионов рублей.

Но с ноября 2015 года по июль 2018 года бизнесмен организовал совершение ряда финансовых операций и сделок с участием подконтрольных ему юридических лиц, в результате которых не смогла удовлетворить требования кредитора по денежным обязательствам.

Подконтрольная предпринимателю фирма подала в арбитражный суд Калмыкии иск о признании «АльфаСтроя» банкротом. Заявление суд удовлетворил. «Действия подсудимого, направленные на преднамеренное банкротство, привели к причинению ущерба кредитору ООО «Гринфлайт» в размере свыше 145 миллионов рублей», – констатировали в надзорном ведомстве.

Суд признал экс-депутата виновным в преднамеренном банкротстве и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 150 тысяч рублей.

Гражданский иск потерпевшего удовлетворен.

Челябинск, Виктор Елисеев

