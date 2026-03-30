В Миассе вновь заговорили о высотной застройке побережья Тургояка

Собственники санатория на Тургояке попросили у властей разрешения на увеличение высотности здания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , общественники Миасса выступили против предложения предпринимателей надстроить здание санатория, расположенного на берегу озера Тургояк.

В настоящее время в городе проходят общественные обсуждения проекта изменений предельных параметров застройки пяти участков, среди которых территория площадью 1,6 гектара, расположенная на берегу озера Тургояк. Сбор предложений продлится до 1 апреля, а итоги планируется подвести на следующей неделе.

Инициаторы обсуждений предлагают увеличить количество этажей размещенного здесь здания с 4-х до 11-ти этажей, объем застройки – увеличить с 40 до 50%, а минимальный отступ от границы участка сократить до ноля. При этом земельный участок входит в состав особо охраняемых природных территорий.

Общественники настаивают, что городское власти не имеют полномочий разрешать это строительство, так как необходимо обращаться в Рослесхоз. В мэрии же заявляют, что на территории ООПТ строить можно, и ограничения действуют только в случае нахождения на таких территориях лесфонда.

«Речь, вероятно, идет об увеличении «Жемчужины», расположенной непосредственно на берегу озера», – предполагает «Правды УрФО» со ссылкой на собственные источники.

Эксперты не исключают, что под видом санатория здесь могут появиться апартаменты. К тому же правила землепользования и застройки Миасса предусматривают возможность максимального отклонения от параметров существующей застройки не более чем на 10%, причем сделать это можно только при наличии недостатков участка, например, геологических, отмечают в издании. В данном же случае предлагается увеличить долю застройки сразу на 25% от прежнего, а этажность вырастет и вовсе на 175%.

«Это не просто «изменение параметров», это фактически попытка изменить статус территории с рекреационной (санаторной) на многоэтажную жилую (или апартаментную) застройку, что требует не «отклонения», а изменения зонирования и полноценного обоснования. Если администрация выдаст разрешение без учета этих нарушений, его можно оспорить в суде», – уверены общественники.

Напомним, ранее с подобной инициативой выступала компания «Золотой пляж» в Миассе, предложившая построить на берегу Тургояка 14-жтажный отель. Однако поддержки идея не получила.

Челябинск, Виктор Елисеев

