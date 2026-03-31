31 марта ожидаются следующие события – Челябинск

31.03.2026, вторник

10:00 – 16:00 Челябинск – Час национальной сказки «В гостях у мудрой совы» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

10:30 Челябинск – Областной фестиваль художественного творчества инвалидов «Смотри на меня как на равного». Полуфинал (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения (по записи)

13:00 Челябинск – Лекция из цикла «Художники мирового искусства. Россия XX век» и мастер-класс по живописи маслом «Пишем картину по мотивам произведений Ильи Машкова» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

13:00 Челябинск – Фронтовые судьбы железнодорожников Южного Урала из состава УДТК: лекция, посвященная судьбам железнодорожников Южного Урала на Великой Отечественной войне (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал краеведения)

13:00 Челябинск – Этноквиз «Народов дружная семья» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

17:30 Челябинск – Лекторий «Челябинский общепит» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

