На Зигальге ожили муравейники

В горах Южного Урала проснулись муравьи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , муравьи во множестве высыпали на поверхность на Зигальге, а значит, весна пришла точно. Об этом рассказали в пресс-службе национального парка.

«Нынешнее пробуждение произошло в те же дни, что и в прошлом году, и примерно на полторы недели раньше среднемноголетнего срока», – отмечают в «Зигальге».

Сейчас в солнечную погоду обитатели лесного «дома» толпятся на куполе. Насекомые выполняют важную задачу – прогреваются, чтобы потом, будто маленькая батарейка, нести тепло в нижние слои муравейника.

Кстати, у каждого члена огромной (до миллиона и больше особей) семьи есть своя «специализация»: строитель, фуражир, пастух, нянька, уборщик или даже «придворный» при царице, напоминают ученые.

Челябинск, Виктор Елисеев

