Челябинская область вошла в топ-3 антирейтинга регионов по дефициту бюджета

Госдолг Челябинской области превысил 109 миллиардов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Южный Урал вошел в число лидеров антирейтинга российских регионов по уровню дефицита бюджета и динамике роста госдолга в 2025 году. Об этом говорится в оперативном докладе о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, подготовленном Счетной палатой РФ.

По информации аудиторов, общее количество регионов с дефицитом бюджета выросло как за счет территорий с низким уровнем дефицита (49 регионов с дефицитом менее 10% к налоговым и неналоговым доходам), так и с высоким уровнем дефицита (24 региона с дефицитом более 10% к налоговым и неналоговым доходам). При этом в 45 регионах фиксируется дефицит бюджета второй год подряд, а в 28 регионах – третий год подряд.

Наибольший дефицит в абсолютном выражении по итогам года продемонстрировала Москва (236,6 миллиарда рублей). За столицей следуют сразу четыре субъекта Федерации из состава Уральского федерального округа: Ямало-Ненецкий автономный округ (90,3 миллиарда рублей), Челябинская (73,1 миллиарда рублей) и Тюменская области (71,7 миллиарда рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (69,0 миллиарда рублей).

«Почетное» третье место Южный Урал занял и в списке регионов, ранжированных по динамике увеличения государственного долга по бюджетным кредитам в абсолютных цифрах. Здесь лидируют Москва (+41,0 миллиард рублей, рост на 47,1%) и Санкт‑Петербург (прирост на 71% или 20,7 миллиарда рублей). Далее идет Челябинская область, чей долг за 2025 год увеличился на 17,4 миллиарда рублей (+24,4%). Четвертый – Красноярский край (рост на 13,5 миллиарда рублей или 25 %).

Отметим, что на 1 января 2026 года госдолг Челябинской области составил 109,6 миллиарда рублей. Большая часть приходится на бюджетные кредиты (88,8 миллиарда рублей). Но весьма ощутимую долю уже занимает и долг перед коммерческими банками (17,2 миллиарда рублей). Лишь 2,8 миллиарда рублей нагрузки составляют государственные ценные бумаги. На госгарантии приходится всего 0,8%.

Челябинск, Виктор Елисеев

