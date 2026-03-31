Апрель на Южном Урале начнется аномальной жарой

Синоптики объявили в Челябинской области экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, 1-5 апреля в большинстве районов Южного Урала ожидается аномально жаркая погода.

Согласно прогнозу, среднесуточные температуры воздуха в регионе будут выше климатической нормы на 7 градусов и более.

К четвергу столбик термометра поднимется в Челябинской области до 22 градусов тепла. В Челябинске воздух прогреется до +19, +21 градуса.

В ночь со 2 на 3 апреля в регионе ожидается 0, +5 градусов, в Челябинске – 1-3 градуса выше ноля.

Скорость ветра в ближайшие два дня будет, по расчетам синоптиков, 2-7 метров в секунду, в пятницу снизится до 1-6 метров в секунду. Так что, вероятно, действующий на Южном Урале режим неблагоприятных метеорологических условий, продлят до конца недели.

Челябинск, Виктор Елисеев

