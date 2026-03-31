В Челябинске вынесли приговор сотрудникам турфирмы, организовавшим канал незаконной миграции

Челябинцам, раздававшим нелегальным мигрантам деловые визы, вынесли приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска на основании материалов признал директора турагентства «Вита Трэвел» и четверых его подельников виновными в масштабной организации незаконной миграции.

В ходе следствия установлено, что южноуральцы наладили теневой конвейер по легализации иностранцев, обеспечив незаконный въезд в Россию не менее 140 иностранцам, в том числе из Афганистана, Сирии и стран Африки.

За вознаграждение челябинцы готовили от имени пяти подконтрольных организаций фиктивные ходатайства и гарантийные письма для получения многократных деловых виз. При этом заявленные цели визитов не соответствовали действительности, а обязательства приглашающей стороны фактически не исполнялись.

Двух активных участников группы, включая руководителя турфирмы, приговорили к 3,5 и 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Остальные фигуранты приговорены к крупным денежным штрафам.

Челябинск, Виктор Елисеев

