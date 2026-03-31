В Челябинске арестовали подростка, напавшего на одноклассницу

Суд принял решение об аресте школьника, ворвавшегося в класс с арбалетом, и директора охранявшего образовательное учреждение ЧОПа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , судебное заседание об избрании меры пресечения 15-летнему челябинцу проходило в больничной палате, где в настоящее время проходит лечение молодой человек.

Напомним, инцидент произошел 26 марта в школе №32, расположенной в Ленинском районе Челябинска. Ученик 9-го класса принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик, сигнальный пистолет и ворвался в один из кабинетов. Здесь он выстрелил из арбалета в сторону своей одноклассницы, затем выпрыгнул в окно, сломав обе ноги.

Девочку и нападавшего госпитализировали. По факту нападения возбуждены три уголовных дела по признакам покушения на убийство двух или более лиц, халатности, а также оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан.

По информации ТАСС, подростку избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Также меру пресечения избрали в отношении руководителя ЧОП, охранявшего школу. Челябинца отправили в СИЗО на два месяца.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube