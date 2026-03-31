Троллейбус №7 планируют запустить в Челябинске

Продленный маршрут троллейбуса №7 подготовили к работе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в Челябинске готовится к запуску троллейбусный маршрут №7 «ЧМК – Красный мост». Об этом сообщает официальное сообщество проекта по модернизации и эксплуатации троллейбусной инфраструктуры областного центра.

Напомним, привычный для челябинцев маршрут планируется продлить. «На улице Кузнецова мы построили новый участок контактной сети, а сегодня уже ведем тестовую обкатку этой линии. Это значит, транспортная доступность микрорайона АМЗ станет выше», – заявляют авторы проекта.

Протяженность маршрута 21,4 километра. Трасса следования: улицы 60-летия Октября, Сталеваров, Богдана Хмельницкого, Румянцева, Дружбы, Обухова, Шоссе Металлургов, Черкасская, Свердловский тракт, Свердловский проспект, улицы Воровского, Блюхера и Кузнецова.

На данный момент все подготовительные работы завершены. Сейчас главная задача – завершение формирования штата водителей и финальное согласование расписания.

Вместе с тем, точную дату запуска маршрута перевозчик пока не называет.

Челябинск, Виктор Елисеев

