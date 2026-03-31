На трассе «Южноуральск – Магнитогорск» огранили движение

Южноуральцев предупредили об изменении организации движения на автодороге «Южноуральск – Магнитогорск».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства Челябинской области, сегодня, 31 марта, на территории Нагайбакского района на 150-м километре автодороги «Южноуральск – Магнитогорск» (в районе поселка Остроленский, на мосту через реку Гумбейка) проводятся работы по разрушению ледового покрова.

Работы проходят с применением крана.

В связи с проведением работ на мосту сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение транспортных средств.

Водителей призывают быть внимательными, заблаговременно снижать скорость при подъезде к регулируемому участку, строго выполнять требования сигналов регулировщика и дорожных знаков.

По возможности, рекомендуется планировать маршрут с учетом временных изменений в организации дорожного движения.

Челябинск, Виктор Елисеев

