Половодье отрезало шесть сотен южноуральцев от внешнего мира

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело по информации из соцмедиа о проблемах с транспортной инфраструктурой в Чебаркульском районе Челябинской области.

Произошло это после того, как жители деревни Попово рассказали в социальных сетях, что на протяжении нескольких лет сталкиваются с проблемой затопления из-за паводков дороги, ведущей к населенному пункту.

Не стала исключением и нынешняя весна. Из-за таяния снега река Увелька затопила дорогу. Теперь в деревню невозможно доставить продукты и невозможен проезда экстренных служб. Единственным путем сообщения остается старый висячий мост, передвижение по которому небезопасно, а ходиьь по нему приходится и взрослым, и детям.

Обращения в компетентные органы остаются без решения, строительство нового моста, который мог бы решить проблему, постоянно откладывается.

«В целях установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам халатности, по факту непринятия должностными лицами местной администрации своевременных мер по обеспечению жителей указанного населенного пункта необходимой транспортной инфраструктурой», – рассказали в региональном управлении следственного ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

