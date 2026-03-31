На Южном Урале растет активность клещей

В Челябинской области растет число нападений клещей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, вся территория региона является эндемичной по клещевым инфекциям, что обусловлено постоянным присутствием в природных очагах иксодовых клещей, являющихся переносчиками вируса клещевого энцефалита, возбудителей клещевого боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза.

«Клещи в природе появляются после стаивания снежного покрова, в нашем регионе это приходится на конец марта. Как правило, первыми «жертвами» клещей являются собаководы, садоводы, дачники, посетители кладбищ. Не исключено присасывание клещей в парках, скверах, пустырях и даже неблагоустроенных дворах городских домов и сельских усадеб», – предупреждают санитарные врачи.

По данным еженедельного мониторинга на 26 марта зарегистрированы 8 южноуральцев, пострадавших от присасывания клеща.

Управление Роспотребнадзора обращает внимание жителей области на неблагополучную ситуацию по клещевым инфекциям и призывает воспользоваться эффективным средством профилактики клещевого энцефалита – вакцинацией.

«Чтобы защитить себя от этого заболевания всем, кто еще не привит, необходимо сделать две прививки с интервалом в 30 дней до начала активности клещей. Имеющим вакцинальный комплекс необходимо не пропустить очередную ревакцинацию, которая проводится в виде однократной прививки через год и в последующем каждые 3 года», – напомнили в ведомстве.

В текущем году в рамках программы «Развитие здравоохранения в Челябинской области» вакцинируются дети 4-х лет и ревакцинируются дети дошкольного возраста, учащиеся 1-2-х классов. Также прививку могут посавить учащиеся 4-5-х, 7-8-х классов, имеющие последнюю ревакцинацию в 2024 году, но уже платно.

Челябинск, Виктор Елисеев

