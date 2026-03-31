В Челябинской области задержали четырех россиян, легализовавших две тысячи мигрантов-нелегалов

Четырех южноуральцев задержали за организацию незаконной миграции двум тысячам иностранцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, уголовное дело расследуется в отношении четырех россиян в возрасте от 31 до 53 лет.

«В числе задержанных – бывший участник одной из криминальных группировок области, остальные фигуранты также попадали в поле зрения правоохранительных органов», – уточнили в пресс-службе силового ведомства.

По материалам сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, южноуральцы систематически направляли в управление по вопросам миграции регионального полицейского главка ложные сведения о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами. За это иностранцы платили им 7 тысяч рублей единоразово, а также еще 2 тысячи рублей ежемесячно в течение периода, указанного в договоре, за возможность после приезда в Челябинск остаться здесь на законных основаниях.

Установлено, что в период с 2019 по 2026 годы молодчики организовали незаконное пребывание на территории областного центра порядка двум тысячам иностранных граждан.

С двух подозреваемых взяли обязательства о явке, остальных отправили под домашний арест.

Челябинск, Виктор Елисеев

