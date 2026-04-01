Застройщик в Копейске взял деньги из бюджета и построил многоквартирный дом с нарушением норм и правил

В Копейске за махинации с жильем, в том числе построенным для сирот, отправляется директор акционерного общества «Квартал». Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По версии следствия, в период с июля 2017 года по июнь 2020 года обвиняемый на основании муниципального контракта передал мэрии Копейска 34 квартиры в новом многоквартирном доме для обеспечения жильем граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой.

Как выяснило следствие, обвиняемый построил дом с нарушением установленных санитарных и технических правил и норм, требований технических и градостроительных регламентов, на основании недостаточно разработанной проектной документации, использовал материалы ненадлежащего качества. После передачи квартир хозяевам все дефекты вскрылись.

Помимо детей-сирот, в числе потерпевших оказались и граждане, которые приобрели жилье по договорам инвестирования и долевого участия.

Всего обвиняемый реализовал 42 квартиры и одно нежилое помещение, причинив ущерб муниципальному образованию и гражданам на общую сумму свыше 34,6 млн рублей.

На имущество обвиняемого стоимостью свыше 3 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу.

Копейск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube