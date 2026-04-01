Жительница Магнитогорска заняла у сельчанина из Башкирии 2,5 млн для решения проблем, которых не было

22 –летняя жительница Магнитогорска отправляется пол суд за мошенничество.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по Челябинской области, в январе 2024 года обвиняемая в социальной сети познакомилась с 24-тетним жителем села Акъяр Хайбуллинского района из Башкрии и за короткое время получила от него в долг более 2,5 млн рублей для, якобы, решения различных жизненных проблем: от оплаты дорогостоящей операции для сестры до погашения долга перед вымышленными кредиторами, которые хотят ее убить.

В многочисленных переписках в мессенджерах девушка обещала потерпевшему, что вернет деньги, продав автомобиль и квартиру, при этом каждый раз увеличивала свои запросы. В итоге потерпевший более 35 раз перевел деньги на ее банковский счет, на которые она купила машину, а также развлекалась и путешествовала.

После получения денег обвиняемая внесла его абонентский номер в «черный список». После этого молодой человек понял, что стал жертвой мошенницы и пошел с заявлением в полицию. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Магнитогорск, Елена Васильева

