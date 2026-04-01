Прокуратура нашла на парковке для инвалидов метровый сугроб.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного органа по Челябинской области, нарушение было выявлено в Нязепетровском районе у управления социальной защиты населения администрации. Там расположена парковка общего пользования, на которой выделено место для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

Проверка показала, что парковка фактически невозможна, поскольку место завалено снегом высотой более 1 метра.

В связи с выявленными нарушениями законодательства главе Нязепетровского муниципального округа внесено представление.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, выявленные нарушения устранены, парковочное место очищено от снега, права инвалидов восстановлены.

Челябинск, Елена Васильева

