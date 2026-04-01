Экс-замглавы Карабаша задержан за взятку

В Челябинской области задержан за взятку бывший зам мэра Карабаша, а ныне заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Вячеслав Коробейников.

Оперативные действия осуществлялись совместными силами УФСБ, СУ СК и ГУ МВД России по Челябинской области. Речь идет о получении взятки в крупном размере.

«Сегодня задержан заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Вячеслав Коробейников. Он стал подозреваемым по делу о получении взятки в крупном размере от директора коммерческой организации за общее покровительство и бездействие при исполнении муниципального контракта в рамках реализации государственной программы «Чистая вода» (национальный проект «Жилье и городская среда»)", – сообщает ТАСС по ссылкой на источник в силовых структурах.

По версии следствия, взятка была получена, когда фигурант работал заместителем главы Карабашского городского округа. Следственным управлением СК России по Челябинской области в отношении Коробейникова возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки в крупном размере).

В правоохранительных органах добавили, что по месту проживания подозреваемого проводятся обыски, мера пресечения для задержанного пока не вынесена.

Карабаш, Елена Васильева

