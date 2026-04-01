Житель Копейска оставил без пальцев соседа, воровавшего почту

Необычное дело слушает суд Копейска. Как сообщает ГТРК «Южный Урал», местный житель пытался взорвать соседа, который воровал почту из его почтового ящика.

По версии следствия, мужчина изготовил взрывное устройство и подложил его в собственный почтовый ящик. Защищает себя 56-летний южноуралец на заседании в Копейском городском суде самостоятельно. Без адвоката. С кипой бумаг в руках он пытается убедить суд, что не планировал никого убивать. Но данные следствия говорят о другом, летом 25-го года копейчанин из-за личной неприязни к 61-летнему соседу, который забирал почту из его ящика, изготовил самодельное взрывное устройство, замаскировал его под посылку, положил к себе в ящик. Сам момент трагедии зафиксировала камера домофона: хлопок, крики и окровавленный мужчина, которому прохожие оказывают первую помощь.

Я ее взял и хотел выбросить в мусорку, что я и сделал. Открыл ее, и она взорвалась.

– Почему вы его взяли?

– Потому что он у меня брал все, и я брал у него!

Пострадавший получил травмы, которые привели к ампутации нескольких пальцев. Мужчина рассказал, да, у него с соседом был конфликт. Он брал чужую почту, но называл это «ответными мерами» на провокации обвиняемого.

– Он совал сатанинские рисунки мне, какие-то кишки, воровал квитанции. Он начал грамотно делать, на протяжении нескольких лет 3-4. Брал у меня квитанции, засовывал к себе в ящик.

В отношении обвиняемого возбудили уголовные дела о покушении на убийство общеопасным способом, а также о незаконном изготовлении и хранении взрывного устройства.

«В результате 61-летний мужчина получил многочисленные повреждения, повлекшие ампутацию ряда пальцев на руках, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Обвиняемый не смог довести преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам», – рассказывает старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области Анастасия Шапкина.

По иронии судьбы, пострадавшему тоже придется выслушать обвинения в свой адрес – но в рамках другого уголовного дела. Ведь во время обыска сразу после взрыва в его квартире нашли незаконно переделанное оружие, сообщает ГТРК «Южный Урал».

Копейск, Елена Васильева

