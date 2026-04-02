Сезон открыт: в Челябинской области пенсионерка пострадала после наезда самокатчика

В Челябинской области есть первая жертва наезда самоката. Следователем регионального СКР возбуждено уголовное дело по факту травмирования пожилой женщины в Магнитогорске.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по Челябинской области, инцидент случился днем первого апреля у
дома № 31 по улице Карла Маркса. 15-летний подросток на электросамокате после столкновения с другим самокатчиком наехал на 62-летнюю женщину. В результате пострадавшая получила различные травмы, ей понадобилась медицинская помощь.
По данному факту в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
Магнитогорск, Елена Васильева
