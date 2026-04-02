Бастрыкину доложат о причинах затопления дороги в челябинской деревне

Глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в деревне Попово Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба СКР по Челябинской области, выяснилось, что на протяжении нескольких лет автомобильная дорога, ведущая в населенный пункт, в период паводка и таяния снега затапливается, из-за чего проезд по ней, в том числе и для подвоза товаров, невозможны. Объездной путь через другое село также находится в непригодном состоянии, на грунтовом покрытии образовались многочисленные ямы и колеи, передвижение по нему затруднено. Несмотря на имеющиеся нарушения, мер к возведению в населенном пункте моста длительное время не принимается.

По поводу затопленной дороги в СУ СК России по Челябинской области было возбуждено уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Андрея Викторовича Щукина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube